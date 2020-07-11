Мечеть Айя – Софию откроют для молитв 24 июля, – Эрдоган

Об этом сообщает Reuters.
По словам Эрдогана, именно 24 июля в мечети состоятся первые молитвы.
Он добавил, что почти 1500-летний собор останется открытым для мусульман, христиан и иностранцев.
Президент Турции также отметил, что страна использовала свое суверенное право в превращении музея в мечеть, и будет интерпретировать критику касательно этого как атаку на свою независимость.
Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.
- Ранее сообщалось, что в одном из самых посещаемых мест Стамбула, храме Святой Софии, аудиогид зазвучал на украинском языке.