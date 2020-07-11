Covid-19 Украина

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09:05 Мечеть Айя – Софию откроют для молитв 24 июля, – Эрдоган
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Мечеть Айя – Софию откроют для молитв 24 июля, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мечеть Айя-София в Стамбуле, бывший православный Софийский собор, в котором был расположен музей, откроет свои двери для верующих 24 июля.

Суббота, 11 июля 2020, 09:05

Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, именно 24 июля в мечети состоятся первые молитвы.

Он добавил, что почти 1500-летний собор останется открытым для мусульман, христиан и иностранцев.

Президент Турции также отметил, что страна использовала свое суверенное право в превращении музея в мечеть, и будет интерпретировать критику касательно этого как атаку на свою независимость.

Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.

  • Ранее сообщалось, что в одном из самых посещаемых мест Стамбула, храме Святой Софии, аудиогид зазвучал на украинском языке.
Теги: молитва, Стамбул, Турция, мечеть

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