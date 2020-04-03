Об этом идет речь в статье #Букв “Как лечат коронавирус в Израиле: Мы не даем больным с легкой формой болезни никаких лекарств”. 

По словам Качмана, самыми частыми симптомами коронавирусной инфекции на начальной стадии являются:

  • боль в горле;
  • иногда насморк;
  • легкий кашель;
  • легкое недомогание;
  • мышечные боли;
  • боли в спине;
  • понос.

“Такое гриппоподобное недомогание, невысокая субфебрильная температура – 37,2- 37,5. Очень многие люди отмечают, что у них пропадает чувство вкуса и запаха”, — объяснил врач.

Также Качман отметил, что многие люди испытывают эти симптомы несколько дней, после чего болезнь проходит.

“У многих людей именно так этот вирус через несколько дней и проходит. И если мы им сделаем снимок легких или КТ (чего делать не надо), то снимок у них будет чистым”, — отметил медик.

В случае, если болезнь осложняется, что случается в основном с пожилыми людьми и теми, у кого есть хронические заболевания, на 6-7 день добавляются следующие симптомы:

  • температура повышается до 38,5-39;
  • ухудшение дыхания;
  • удушье.

При появлении этих симптомов пациенты нуждаются в срочной госпитализации и наблюдении врачей.

“Если их осмотреть, то наблюдаем цианоз и снижение кислорода в крови. Такие люди нуждаются в немедленной госпитализации и постоянном наблюдении врачей. Многим из них будет хуже и им нужна будет вентиляция легких, потому что у них развивается виральная пневмония. И это видно на обычном снимке легких. И если мы видим такие симптомы, срочно госпитализируем.Многим из них срочно нужна вентиляция легких. К тому же плохо им становится и по другим направлениям – давление падает, бывает поражение сердечной мышцы, поражение почек”, — подчеркнул Качман.