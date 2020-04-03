Количество случаев COVID-19 в Украине превысило одну тысячу. 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

“По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19”, — говорится в сообщении.

В течение дня было подтверждено 130 случаев заражения. За сутки погибли 5 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Количество летальных случаев в стране возросло до 27.

Кроме того, 3 апреля стало известно о выздоровлении еще трех пациентов. Количество людей, у которых повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, достигло 22.