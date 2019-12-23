Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

“Мы же всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели”, – заявил Медведев.

По мнению Медведева, остающиеся сегодня объемы сотрудничества между Россией и Украиной являются значимыми для обоих государств.

“Не намечается (контактов – Ред.) между руководителями правительств РФ и Украины”, – добавил он.

В то же время премьер не исключил таких контактов в перспективе.