Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

“Мы же всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели”, – заявил Медведев.

По мнению Медведева, остающиеся сегодня объемы сотрудничества между Россией и Украиной являются значимыми для обоих государств.

“Не намечается (контактов – Ред.) между руководителями правительств РФ и Украины”, – добавил он.

В то же время премьер не исключил таких контактов в перспективе.

  • В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
  • 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.