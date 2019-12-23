Об этом передает российское агентство “ТАСС”.
“Мы же всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели”, – заявил Медведев.
По мнению Медведева, остающиеся сегодня объемы сотрудничества между Россией и Украиной являются значимыми для обоих государств.
“Не намечается (контактов – Ред.) между руководителями правительств РФ и Украины”, – добавил он.
В то же время премьер не исключил таких контактов в перспективе.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
- 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.