Об этом сообщают #Буквы.

Так, на своей странице в социальной сети Facebook Мендель опубликовала русскоязычную статью DW “Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил” и сопроводила ее своим комментарием: “Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядеть достойно? Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что владеет этим непростым искусством. Новый президент Украины впервые принял участие в престижной Мюнхенской конференции по безопасности, причем в условиях, о которых его предшественнику Петру Порошенко в предыдущие годы приходилось только мечтать”.

Но тут пользователи спросили у Мендель: почему она пишет на русском и пресс-секретарем президента какой страны она работает?

Юлия Мендель обяснила свой комментарий тем, что она не нашла статью на украинском языке.

“Возможно, его сделали на русском, чтобы его могло прочитать больше людей в мире. Ведь DW – иностранное медиа, которое пытается охватить иностранную аудиторию”, – ответила Мендель.

Но и тут ей в комментарии “кинули” ту же статью, но на украинском языке.

Позже пресс-секретарь Зеленского опубликовала новый пост – уже на украинском языке, в котором рассказала, что президенту Украины организаторы предоставили “один из лучших временных промежутков – примерно в полдень в субботу, 15 февраля”.

“Зеленский получил в Мюнхене отдельную дискуссию по Украине, чего еще не было никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами тем Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно вечером и нередко в опустевшем главном зале. В конце концов, дискуссию с Зеленским транслировал американский телеканал CNN, а вела ее известная ведущая Кристиан Аманпур”.

Но и тут в комментариях спросили у Мендель, почему она “достойного” постоянно сравнивает с пятым президентом Петром Порошенко.