Об этом рассказывают #Буквы.
После смены обложки в аккаунте в Facebook, но с прежней аватаркой, страница в мобильной версии выглядела довольно странно:
Кроме того, на его странице в Twitter сообщение об авиакатастрофе было размещено прямо под обложкой с пожеланием “Веселого Рождества”:
И лишь спустя сутки после катастрофы, 9 января, пресс-служба Зеленского сменила фотографию президента на более уместную:
Сменили фото и в Telegram-канале:
Тоже самое сделала и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель:
- Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии самолета авиакомпании МАУ в Иране.
- Напомним, что пресс- служба президента утром 8 января сообщила, что Глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.