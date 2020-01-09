Вчера после сообщения о катастрофе авиалайнера МАУ в Иране Президент Владимир Зеленский в своих соцсетях сменил обложку, установив траурную свечу, а вот аватарку не поменял - так и оставил жизнерадостное фото. Это и вызвало бурю негодования пользователей социальных сетей.

Об этом рассказывают #Буквы.

После смены обложки в аккаунте в Facebook, но с прежней аватаркой, страница в мобильной версии выглядела довольно странно:

Кроме того, на его странице в Twitter сообщение об авиакатастрофе было размещено прямо под обложкой с пожеланием “Веселого Рождества”:

И лишь спустя сутки после катастрофы, 9 января, пресс-служба Зеленского сменила фотографию президента на более уместную:

Сменили фото и в Telegram-канале:

Тоже самое сделала и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: