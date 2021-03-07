Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом в комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.

Об этом сообщают #Буквы.

Спор завязался в комментариях к твиту Мендель. Она запостила ссылку на свою статью для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой говорится, что Владимир Зеленский готов бросить вызов любому олигарху.

Аслунд спросил у Мендель, действительно ли любому, ведь украинский президент ни разу критически не высказался об олигархе Игоре Коломойском, которому, в частности, приписывают влияние на Зеленского.

“Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам – это вообще ничего не значит. Главная проблема – это Коломойский. Может Владимир Зеленский так сказать? Или он все еще привязан к нему? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор его депутаты?” – написал Аслунд.

Мендель ответила, что Аслунд, очевидно, пишет это под влиянием “старых нарративов дезинформации”, а также потому, что его “уволили”.

“Мистер Аслунд, я очень разочарована, что на вас так сильно повлияли слишком старые нарративы дезинформации. Надеюсь, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только из-за того, что вас уволили [речь об уходе Аслунда из наблюдательного совета “Укрзализныци”]” – ответила она.

Аслунд попросил уточнить, что именно имеется в виду под “нарративами дезинформации” и попросил извиниться, если пресс-секретарь президента не сможет привести пример высказываний Зеленского о Коломойском.

“Какие “старые нарративы дезинформации”?! Я прочитал все заявления Владимира Зеленского. Сказал ли он когда-нибудь публично хоть одно негативное слово о Коломойском? (Все мы знаем, какой он [Коломойский] мошенник.) Нет. Пожалуйста, предоставьте доказательства обратного или отзовите свой неприемлемый твит!” – возразил Аслунд.

“Буду признателен за ответ или, желательно, за извинения. Вперед!” – добавил он.

Также к дискуссии подключился австрийский экономист и руководитель инициативной группы по евроинтеграции Южных Балкан Гюнтер Фелингер.

“Пожалуйста, мисс Мендель, личные оскорбления – не замена обсуждениям, основанным на фактах. Будьте профессиональны и уважительны, как подобает представителям президента”, – написал он.

Напомним, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.