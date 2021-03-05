Об этом говорится в Teleram-канале ОП.
В частности, у Зеленского заявили, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Поэтому государство благодарно каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации.
“Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильной и по-настоящему независимым государством”, – говорится в заявлении.
В ОП добавили, что продолжают неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепление международных отношений, в частности с США.
Напомним, что сегодня Соединенные Штаты Америки заявили, что вводят визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Санкции против Коломойского введены “из-за причастности к значительной коррупции”.
- В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
- Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
- В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.