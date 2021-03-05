В Офисе президента Украины прокомментировали решение Государственного департамента США о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в Teleram-канале ОП.

В частности, у Зеленского заявили, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Поэтому государство благодарно каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации.

“Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильной и по-настоящему независимым государством”, – говорится в заявлении.

В ОП добавили, что продолжают неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепление международных отношений, в частности с США.

Напомним, что сегодня Соединенные Штаты Америки заявили, что вводят визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Санкции против Коломойского введены “из-за причастности к значительной коррупции”.