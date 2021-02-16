Об этом сообщают #Буквы
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди отправились в Объединенные Арабские Эмираты ко Дню влюбленных. Пресс-служба президента сообщает, что визит официальный.
Пресс-секретарь президента уверяет, что после визита президента “эмиратские СМИ не утихают”.
“Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж. Объединенные Арабские Эмираты ищут возможность тесных и дружеских контактов со странами, способными гарантировать им продовольственную безопасность. Украина — именно такое государство”, — пишет Мендель.
Однако #Буквы не нашли подтверждений заявлениям Мендель. В частности, мониторинг крупнейших медиа ОАЭ не демонстрирует такого уж интереса местных СМИ к визиту Зеленского.
Ежедневная англоязычная газета Khaleej Times посвятила этому только два материала. Первый — о том, что шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян встретился с Владимиром Зеленским. Второй — о подписании меморандума о взаимопонимании между инвестиционной компанией Mubadala и украинским правительством.
Аналогичную новость о Mubadala выпустило Эмиратское агентство новостей, также известное как WAM. WAM также посвятило этому визиту в целом два материала. Второй — короткое интервью Зеленского о вопросах двустороннего сотрудничества между странами.
Англоязычная газета Gulf News уделила визиту не больше внимания. В первой новости цитируют интервью изданию WAM, во второй — рассказывают о встрече Зеленского с шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ.
Другие издания тоже не отличились особым интересом к этому визиту.
- За день до визита Зеленского в ОАЭ самолет, которым пользуется депутат партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) Тарас Козак, в отношении которого на днях были введены санкции, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.
- 14 февраля в Офисе президента сообщили, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Однако украинские права признаются в ОАЭ с 2007 года.