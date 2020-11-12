Прес-секретар президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не болеет коронавирусом и опровергла "фейки", связанные с болезнью президента, которые, по ее словам, транслируют СМИ.

Об этом она сообщила в Instagram.

Мендель пишет, что болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. По ее словам, СМИ весь день 12 ноября подавали ложную информацию.

“Примерно в 9:00 информация о моей “несуществующей болезни” прошла даже на больших национальных телеканалах. Строку о том, что президент в больнице, подхватили Telegram и куча онлайн-медиа. Информация мгновенно пошла как ухудшение состояния президента и так же мгновенно разлетелась по миру”, – написала она.

Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов в непрофессионализме и заявила, что пыталась узнать у журналистов, почему они не проверили информацию о ее заболевании коронавирусом и госпитализации президента и главы ОП.

Мендель говорит, что ей позвонили и написали “почти все мировые агентства, а также известные медиаплатформы США и Канады, чтобы выяснить, что ничего критического не произошло”.

“Где-то после 10 посыпались обвинения, что президент занимает чье-то место в больнице. Притом, что решение переехать в больницу президент принял, чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отвлекать от работы медиков. А лечение президента предусмотрено в этой больнице протоколом”, – написала она.

Также, по ее словам, журналисты пытались прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что под предлогом болезни Президент и руководитель Офиса отправились на отдых.