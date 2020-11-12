Об этом она сообщила в Instagram.
Мендель пишет, что болезнь президента стала мощным источником для фейков, манипуляций и конспирологии. По ее словам, СМИ весь день 12 ноября подавали ложную информацию.
“Примерно в 9:00 информация о моей “несуществующей болезни” прошла даже на больших национальных телеканалах. Строку о том, что президент в больнице, подхватили Telegram и куча онлайн-медиа. Информация мгновенно пошла как ухудшение состояния президента и так же мгновенно разлетелась по миру”, – написала она.
Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналистов в непрофессионализме и заявила, что пыталась узнать у журналистов, почему они не проверили информацию о ее заболевании коронавирусом и госпитализации президента и главы ОП.
Мендель говорит, что ей позвонили и написали “почти все мировые агентства, а также известные медиаплатформы США и Канады, чтобы выяснить, что ничего критического не произошло”.
“Где-то после 10 посыпались обвинения, что президент занимает чье-то место в больнице. Притом, что решение переехать в больницу президент принял, чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отвлекать от работы медиков. А лечение президента предусмотрено в этой больнице протоколом”, – написала она.
Также, по ее словам, журналисты пытались прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что под предлогом болезни Президент и руководитель Офиса отправились на отдых.
- Ранее сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.
- Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский и Ермак находятся в больнице.