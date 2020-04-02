Почти 50% украинцев считают, что власть неэффективно борется со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется с эпидемией коронавируса.

В итоге только 40 % опрошенных заявили, что власть успешна в противодействии коронавирусу. Еще 48 % придерживаются мнения, что власть не предпринимает успешных действий в борьбе со вспышкой COVID-19.

13 % респондентов затруднились с ответом.

Около половины украинцев (49 %) полагают, что ограничительные меры, направленные на противодействие вспышке вируса, были приняты вовремя. Еще 38 % выразили мнение, что власть опоздала с противодействием эпидемии, а 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно.

43 % опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас. Еще 40 % заявили, что принятые меры вполне адекватны ситуации. А 9 % придерживаются мнения, что эти меры должны быть менее жесткими, так как введено слишком много ненужных ограничений.

И только 1 % респондентов уверены, что никаких ограничительных мер вообще не нужно.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.