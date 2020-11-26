Мэр Киева Виталий Кличко выпустил "самоироничную книгу" своих "иллюстрированных цитат". Речь идет о смешных фразах столичного градоначальника, которые наиболее запомнились и неоднократно цитировались в СМИ и Сети.

О презентации книги проинформировали в пресс-службе Кличко.

Стоит отметить, что Кличко известен своими курьезными высказываниями: за годы его пребывания в политике они звучали неоднократно.

Теперь мэр Киева собрал некоторые из них в книгу под названием “Кто не слышал, тот увидит! Избранные цитаты”.

Книга выполнена в форме гармошки. В нее вошли 14 забавных цитат Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов, интервью, официальных мероприятий.

Среди них: “Сегодня смотреть в завтрашний день могут не все”, “Уставший мост”, “Чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть”, “Пора готовиться к земле” (вместо “к зиме”, – ред.), “У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине” и другие.

Книга издана лимитированным тиражом (3000 экземпляров) в подарочном варианте. Полученные от продаж средства направят на благотворительность (в благотворительный фонд “Будущий Киев”).

Во время презентации Кличко упомянул “о так называемых шутках” “95 квартала”, актеры которого неоднократно делали мэра столицы “героем” своих постановок.

“Я все же выдал самоироничную книгу со своими самыми известными цитатами. Она яркая, веселая и позитивная. Скажу откровенно: я – человек, который умеет посмеяться, пошутить над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну, на действительно смешные шутки. Я не имеют в виду так называемые шутки “95 квартала”, – заявил Кличко.

Он заверил, что издал книгу за свой счет. Кличко также не исключил, что книга будет переиздана дополнительным тиражом.

Мэр Киева пошутил, что его “толстую книгу” можно успеть прочитать несколько раз еще до Нового года.