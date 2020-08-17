Об этом он заявил в видеообращении у Facebook.
По его словам, ему поступило приглашение на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которой 11 августа позволила присутствие в Умани от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов. На сегодняшнем заседании комиссия подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке.
“Поэтому я готов на радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому”, – обратился Цебрий к жителям города.
Он также добавил, что сегодня в Киеве попытается добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о ситуации.
Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- 14 июля сообщалось, что в МИД решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.
- Но 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.