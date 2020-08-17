Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

Об этом он заявил в видеообращении у Facebook.

По его словам, ему поступило приглашение на заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которой 11 августа позволила присутствие в Умани от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов. На сегодняшнем заседании комиссия подтвердила решение и заявила, что оно не подлежит корректировке.

“Поэтому я готов на радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому”, – обратился Цебрий к жителям города.

Он также добавил, что сегодня в Киеве попытается добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о ситуации.

Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.