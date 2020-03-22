Канцлера Германии Ангелу Меркель в разгар эпидемии коронавируса заметили в берлинском супермаркете Hit Ullrich. Она была без медицинской маски и перчаток.

Об этом сообщает газета Bild.

Сначала Меркель изучала полки с овощами и деликатесами. В итоге, судя по фото, она наполнила тележку товарами, среди которых была туалетная бумага, мыло, соленья, некоторые продукты, а также четыре бутылки вина Ricossa.

На фото видно, что Меркель была без маски или респиратора. Немецкие СМИ отмечают, что в супермаркете практически невозможно сохранять дистанцию в 1,5-2 метра.

Рассчитывалась Меркель карточкой.

Фото: SplashNews.com

Отмечается, что Меркель в этот магазин заглядывает часто, а сумки с покупками всегда уносит домой сама.

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Ранее Меркель призывала жителей страны придерживаться самоизоляции и серьезно отнестись к мерам по борьбе с заболеванием.