Текст обращения обнародован на сайте Федерального правительства Германии.
“Коронавирус серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране. Наши представления о привычном, об общественной жизни, о социальных контактах – все это подвергается небывалому испытанию. Миллионы из вас не могут ходить на работу, ваши дети не могут ходить в школы или детские сады, закрыты кинотеатры и магазины, и – что, наверное, сложнее всего – всем нам не хватает контактов с другими людьми, которые обычно составляют неотъемлемую частью нашей жизни”, – отметила канцлер ФРГ.
Меркель подчеркнула, что со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, и многое сейчас зависит от единства и солидарности в обществе.
“Я твердо верю, что мы справимся с этой задачей, если действительно все граждане воспримут ее как свою задачу. Поэтому скажу: ситуация серьезная. И прошу вас воспринимать ее всерьез. С момента воссоединения Германии, да что говорить – со времен Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с вызовом, перед лицом которого столь решающими были бы наши общие, солидарные действия“, – заявила политик.
Меркель сообщила, что правительство Германии постоянно консультируется с экспертами, учеными и вирусологами, в мире “ведутся неустанные научные исследования”, но пока не существует “ни методов лечения, ни вакцины против коронавируса”.
В связи с этим, по словам Меркель, немцам остается лишь одно: “замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время”. Это необходимо для того, чтобы “ученые смогли разработать лекарство и вакцину”, а заболевшие – “получить оптимальное лечение”.
“В Германии у нас есть отличная система здравоохранения, возможно, одна из самых лучших в мире. Это вселяет надежду. Но и наши больницы не справились бы, если бы в кратчайшее время в них поступило бы слишком много пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Это не просто абстрактные цифры статистики, это – отцы и дедушки, матери и бабушки, спутники жизни, люди. А мы – это общество, в котором важна каждая жизнь, важен каждый человек”, – подчеркнула канцлер Германии.
Меркель также призвала немцев “по возможности ограничить общественную жизнь”: в частности, свести к минимуму “все, что может угрожать людям, нанести ущерб каждому отдельному человеку или всему обществу”.
Политик уточнила, что риск заразить другого или заразиться нужно сократить настолько, “насколько это возможно”. При этом Меркель признала, что “таких ограничений в ФРГ не было еще никогда”, но сейчас они необходимы для спасения жизней.
“Для сектора экономики, для больших и для малых предприятий, магазинов, ресторанов, для представителей свободных профессий сейчас очень трудное время. Ближайшие недели будут еще труднее. Хочу вас заверить: правительство Германии делает все, что в его силах, чтобы смягчить экономические последствия и, прежде всего, чтобы сохранить рабочие места”, – сообщила Меркель.
Она отметила, что все предпринимаемые меры не будут иметь результата без единства в обществе. По словам политика, каждый житель Германии “должен сейчас помочь”.
“Перед нами – историческая задача, и решить ее мы сможем только сообща. Я полностью уверена, что мы преодолеем этот кризис. Но сколь велики будут жертвы? Скольких любимых нами людей мы потеряем? В большой мере это зависит от нас самих”, – сказала Меркель.
Как сообщает DW, впервые за 15 лет на посту канцлера Меркель выступила с незапланированным обращением непосредственно к немецкой нации.
- Президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, запланированную на июнь, из-за COVID-19.
- Биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса, что является первым этапом создания вакцины.