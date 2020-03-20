Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране и в мире.

Текст обращения обнародован на сайте Федерального правительства Германии.

“Коронавирус серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране. Наши представления о привычном, об общественной жизни, о социальных контактах – все это подвергается небывалому испытанию. Миллионы из вас не могут ходить на работу, ваши дети не могут ходить в школы или детские сады, закрыты кинотеатры и магазины, и – что, наверное, сложнее всего – всем нам не хватает контактов с другими людьми, которые обычно составляют неотъемлемую частью нашей жизни”, – отметила канцлер ФРГ.

Меркель подчеркнула, что со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, и многое сейчас зависит от единства и солидарности в обществе.

“Я твердо верю, что мы справимся с этой задачей, если действительно все граждане воспримут ее как свою задачу. Поэтому скажу: ситуация серьезная. И прошу вас воспринимать ее всерьез. С момента воссоединения Германии, да что говорить – со времен Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с вызовом, перед лицом которого столь решающими были бы наши общие, солидарные действия“, – заявила политик.

Меркель сообщила, что правительство Германии постоянно консультируется с экспертами, учеными и вирусологами, в мире “ведутся неустанные научные исследования”, но пока не существует “ни методов лечения, ни вакцины против коронавируса”.

В связи с этим, по словам Меркель, немцам остается лишь одно: “замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время”. Это необходимо для того, чтобы “ученые смогли разработать лекарство и вакцину”, а заболевшие – “получить оптимальное лечение”.

“В Германии у нас есть отличная система здравоохранения, возможно, одна из самых лучших в мире. Это вселяет надежду. Но и наши больницы не справились бы, если бы в кратчайшее время в них поступило бы слишком много пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Это не просто абстрактные цифры статистики, это – отцы и дедушки, матери и бабушки, спутники жизни, люди. А мы – это общество, в котором важна каждая жизнь, важен каждый человек”, – подчеркнула канцлер Германии.

Меркель также призвала немцев “по возможности ограничить общественную жизнь”: в частности, свести к минимуму “все, что может угрожать людям, нанести ущерб каждому отдельному человеку или всему обществу”.

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Политик уточнила, что риск заразить другого или заразиться нужно сократить настолько, “насколько это возможно”. При этом Меркель признала, что “таких ограничений в ФРГ не было еще никогда”, но сейчас они необходимы для спасения жизней.

“Для сектора экономики, для больших и для малых предприятий, магазинов, ресторанов, для представителей свободных профессий сейчас очень трудное время. Ближайшие недели будут еще труднее. Хочу вас заверить: правительство Германии делает все, что в его силах, чтобы смягчить экономические последствия и, прежде всего, чтобы сохранить рабочие места”, – сообщила Меркель.

Она отметила, что все предпринимаемые меры не будут иметь результата без единства в обществе. По словам политика, каждый житель Германии “должен сейчас помочь”.

“Перед нами – историческая задача, и решить ее мы сможем только сообща. Я полностью уверена, что мы преодолеем этот кризис. Но сколь велики будут жертвы? Скольких любимых нами людей мы потеряем? В большой мере это зависит от нас самих”, – сказала Меркель.

Как сообщает DW, впервые за 15 лет на посту канцлера Меркель выступила с незапланированным обращением непосредственно к немецкой нации.