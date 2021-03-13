Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

В альбом вошли 8 композиций:

• “Верю в Тебя”;

• “Вдячна”;

• “Мы”;

• “Сила”;

• “Огонь и Вода”;

• “Загадка”;

• “Кохаю” (записана с казахстанским рэпером Jah Khalib);

• “Like a Hero” (англоязычный вариант саундтрека к киноленте Агнешки Холланд “Цена правды” о Голодоморе в Украине).

Певица отметила, что для нее “это очень особенный альбом”.

“И не только потому, что в нем поднимаются личные темы, а еще и потому, что он вдохновлен людьми, нашими с вами чувствами. Если бы меня попросили описать все песни одним предложением, я бы сказала так: “Любовь, сила, благодарность, вера и прощение”. Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия и даже капелька разочарования. Но лейтмотив практически всех композиций, что нам нужно быть благодарными, верить в себя, верить в своих детей, чтобы с них могли вырасти настоящие люди. Чтобы полюбить себя, нужно иметь силу, которая и есть у нас внутри. Но мы постоянно слушаем других, словно кто-то может лучше знать, как нам жить. Сила в тебе! Любовь в тебе! Вера в тебе!” – подчеркнула Джамала.

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