Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
“У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан – это Египет, Таиланд и другие”, – подчеркнул Кулеба.
“Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу”, – добавил он.
Министр уточнил, что максимально осторожно нужно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.
“Это страны, которые у нас в ТОП-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам. Мы ведем постоянный диалог с этими странами, обмениваемся информацией. Все с пониманием относятся к таким нашим мерам безопасности. Речь не идет о том, что кто-то будет обижаться на нас за рекомендации куда-то не ехать”, – отметил Кулеба
Он заверил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами.
“Мы будем предоставлять вам максимальное содействие. Обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации”, – заявил Кулеба.
Он напомнил, что консультацию можно получить по горячей линии МИД Украины (044-238-16-57). Кроме того, свои горячие линии есть в украинских посольствах и консульствах.
📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.
- Украина начинает подготовку второго этапа эвакуации украинцев из Китая из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- 5 марта в Новых Санжарах (Полтавская область) завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.