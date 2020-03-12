Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев воздержаться от поездок в страны, пораженные коронавирусом COVID-19, и назвал страны, к поездкам в которые стоит относиться с особой осторожностью.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан – это Египет, Таиланд и другие”, – подчеркнул Кулеба.

“Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу”, – добавил он.

Министр уточнил, что максимально осторожно нужно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.

“Это страны, которые у нас в ТОП-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам. Мы ведем постоянный диалог с этими странами, обмениваемся информацией. Все с пониманием относятся к таким нашим мерам безопасности. Речь не идет о том, что кто-то будет обижаться на нас за рекомендации куда-то не ехать”, – отметил Кулеба

Он заверил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами.

“Мы будем предоставлять вам максимальное содействие. Обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации”, – заявил Кулеба.

Он напомнил, что консультацию можно получить по горячей линии МИД Украины (044-238-16-57). Кроме того, свои горячие линии есть в украинских посольствах и консульствах.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.