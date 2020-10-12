Об этом говорится в письме Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в адрес Министерства финансов, сообщают #Буквы.

Министерство поддерживает идею увеличения ставки акцизного налога на ТВЕН с 1 января 2021 на 70%, а в дальнейшем – ежегодное увеличение ставки акцизного налога на ТВЕН – на 50% к установлению ставки на уровне 9809,94 гривен за 1 килограмм.

По мнению специалистов министерства, такой график “предлагает более стабильную модель налогообложения, более постепенный переходный период для адаптации участников табачного рынка, что позволит минимизировать риски роста нелегальной торговли табачными изделиями, в том числе и контрабанды таких изделий в Украине из соседних стран”.

Кроме того, предлагается оставить действующий на сегодня способ налогообложения ТВЕН, при котором ставка акцизного налога установлена ​​в гривнах за 1 килограмм.

“В европейском законодательстве отсутствуют гармонизированные требования относительно принципов и размеров налогообложения ТВЕН, а большинство стран Европейского Союза облагают такие изделия на уровне ставки, установленной для табака для курения, единицей измерения которой является цена за 1 килограмм”, – говорится в письме.