Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.
Как отмечается, действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что транспортный налог платят владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, средняя рыночная стоимость которых составляет не менее 375 размеров минимальных заработных плат.
В 2017 году, когда было принято эта норма, минимальная зарплата составляла 3200 грн, а минимальная стоимость авто, за которые платился налог, составляла 1,2 млн грн.
Но поскольку 1 января 2020 минимальная зарплата выросла до 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросло до 1,77 млн грн. В 2021 году минимальная зарплата предусмотрена в размере 6 тыс. грн, соответственно объектами налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн, подсчитали в Минфине.
“Исходя из вышеприведенного, значительно снизилось количество авто, из которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики, в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно повлияло на поступление в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным”, – отметили в Минфине.
В министерстве считают, что таким образом транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому министерство предлагает вернуться к налогообложения дорогих авто стоимостью более 1,2 млн грн путем внесения изменений в Налоговый кодекс, установив среднерыночную стоимость “роскошного авто” в 200 размеров минимальных заработных плат.
Такой шаг, заявили в Минфине, будет способствовать наполнению бюджетов местных общин.
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