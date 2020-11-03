Верховная Рада Украины планирует отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год.

Об этом заявил сегодня во время заседания спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что сегодня под стенами Верховной Рады был организован “налоговый майдан”: на акцию протеста вышли предприниматели, которые потребовали сохранения упрощенного учета и отчетности, а также отмены РРО для “упрощенцев”.

В ходе заседания ВР фракция “Батькивщины” и депутатская группа “Довира” выступили с требованием о перерыве для проведения совещания.

Перед этим с трибуны выступала лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, которая призвала принять инициированный ею законопроект №3853-2 о “восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмены коррупционного механизма кэш-бек”.

После возобновления заседания Дмитрий Разумков заявил, что будет подготовлен законопроект, предусматривающий отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год – до 1 января 2022 года.

“Состоялось заседание, рабочая встреча руководства Парламента и представителей всех фракций и групп. Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19, который продолжает распространяться… Была принята единогласная позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год – до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп, работающих в Раде”, – подчеркнул Разумков.

Он уточнил, что 3 ноября должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, а 4 ноября будет дано поручение комитету неотложно его рассмотреть. И уже 4 ноября документ могут рассмотреть в зале.

“Надеюсь, никто не будет против, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом”, – заявил спикер.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года в Украине должны вступить в силу законодательно-нормативные акты об обязательном использовании определенными категориями предпринимателей РРО (кассовых аппаратов). Именно эту норму и хотят отсрочить нардепы.