Об этом сообщили в пресс-службе УКФ.

Накануне стало известно, что министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Так Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).

В четверг, 19 декабря, Казначейством было прекращено проведение платежей и регистрации грантовых средств Украинского культурного фонда. В связи с этим Фонд обратился в соответствующие министерства для получения разъяснений.

“Мы взволнованы информацией … о прекращении проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам, в частности, грантовых средств Украинского культурного фонда. … Фонд обратился в соответствующие министерства для предоставления разъяснения этой ситуации, пока мы не получили официального ответа”, — говорится в сообщении.

При этом в Фонде отмечают, что на их счетах достаточно средств, чтобы осуществить выплаты, однако платежи приостановлены Министерством финансов.

“В УКФ достаточно средств на счетах. Ведь, планы ассигнований были утверждены Министерством финансов еще в начале года. Согласно этим планам и режима оплат бюджетных средств, установленных 117 Постановлением Кабмина, УКФ и осуществляет оплаты. Блокировка оплат Минфином противоречит этим планам, но мы работаем над решением этого вопроса с профильными министерствами”, — подчеркнули в УКФ.

В Фонде также сообщили, что удивлены таким решением Минфина, поскольку там были заранее осведомлены о том, что УКФ производит выплаты частями в течение года.

“У нас все согласно планам, все зарегистрировано в Государственном казначействе. Решение Министерства финансов действительно было неожиданным о приостановлении платежей в конце года, ведь именно Минфин и утверждал нам план ассигнований и понимал особенности грантодателя, ведь УКФ руководствуется 117 Постановлением Кабмина, и устанавливает оплату частями. Поэтому сейчас общаются с Министерствами по выполнению обязательств”, — добавили в УКФ.

Как стало известно #Буквам, по состоянию на вечер 19 декабря остановлены все выплаты УКФ. Фонд не может расплатиться с подрядчиками за уже выполненные работы по текущим проектам, а также выплатить зарплаты сотрудникам.

Кураторы проектов, выплаты которым не были осуществлены, бьют тревогу. В частности, PR-менеджер Тома Лазаренко сообщила, что ее проект не получает финансирование уже третий месяц, и объяснения, предоставленные властями, не кажутся ей убедительными.

“После таких штук вообще не хочется работать в культуре и дарить государству идеи, за которые приходиться выбивать свои же очень сложно заработанные деньги. Выглядит как подстава с плохо сфабрикованными пояснениями для баранов”, — написала она в Facebook.

Также возмущение выразила юрист Ольга Симсон, проект которой тоже не был профинансирован.

“Замораживание бюджета, приостановление выплат? Такого не было со времен правительства Азирова! И не нужно прикрываться курсом валют, это смешно для адекватной части людей, которые способны мыслить, а не фанатеть. И можете воспринимать это как угрозу. Думаю ко мне присоединятся те, кто также рискует остаться без бюджетных денег, которые честно отработали в прошлом году”, — подчеркнула она в посте на Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Справка. Украинский культурный фонд (УКФ) — государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию национальной культуры и искусства в стране. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Фонд предоставляет финансовой поддержки инициативам в сфере культуры и креативных индустрий за счет государственного бюджета. Выделение средств происходит на конкурсной основе.