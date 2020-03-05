Новый министр Кабинета Министров Олег Немчинов извинился перед членами фракции "Слуги народа" за критику в их адрес.

Об этом сообщили депутаты после заседания фракции.

Так, назначенный днем ранее на пост министра Кабинета Министров Олег Немчинов извинился перед депутатами президентской фракции “Слуги народа” за свои посты в социальных сетях, в которых критиковал Президента Владимира Зеленского и “слуг”.

“Я сожалею, что постил неправду о “Слуге Народа” и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично — изменил кардинально мнение”, — процитировал министра нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.