Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в ведомстве не зафиксировали фактов подготовки Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

Таран пояснил, что на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок.

“О возможности осуществления вооруженного нападения РФ и активизации боевых действий именно на Крымском направлении. В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не обнаружено”, – сказал министр.

Также он заявил, что ВСУ осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующей отпора возможным действиям со стороны России.

Министр обратил внимание на то, что руководство РФ и военное руководство страны-агрессора довольно непредсказуемо.

Напомним, 5 июля командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Не исключено, что Россия начнет наступление с территории оккупированного Крыма.