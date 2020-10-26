Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Football Italia.

“Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование. Мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия А установила протокол, а затем не соблюдала его”, – сказал Спадафора.

Министр считает, что в начале октября Роналду не следовало уезжать в расположение сборной Португалии, где у него и обнаружили коронавирус, а должен был остаться в Турине на изоляции.

“По этому поводу продолжается расследование, проводится сбор доказательств”, – добавил он.