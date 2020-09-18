Министерство обороны опровергает информацию о подписании министром Андреем Тараном приказа о штрафах для военных за открытие ответного огня во время обстрелов боевиков на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

“О приказе № 330. Все выводы и оценки преждевременны. Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, сейчас сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Министерством обороны найдены необходимые средства. Осталось уточнить детали”, — говорится в сообщении.

О каких штрафах идет речь?

18 сентября журналист, главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил о том, что Таран якобы подписал упомянутый приказ 16 сентября. Бутусов отметил, что издание получило этот приказ от “источников из наших частей и подразделений на фронте”.

По данным журналиста, приказом установлена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины за “создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях “.

Сумма вознаграждения — от 5 до 18 тысяч гривен в месяц в зависимости от занимаемой должности, высчитывается пропорционально количеству дней непосредственного участия в этих мероприятиях.

Общественное обсуждение спровоцировала не информация о премии, а указанные в предоставленных Бутусовым документах пункты об уменьшении этих премий для командиров отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов в случаях, если ими или их подчиненными было совершено нарушение. Речь идет об уменьшении премии на 25-75% в зависимости от звания и количества нарушений.

Основаниями для урезания денежного вознаграждения, согласно документу, являются:

совершение военнослужащими военного административного или административного нарушения;

наличие неучтенных случаев заболеваний из-за несоблюдения правил гигиены, травм из-за невыполнения правил безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника) кроме случаев военной необходимости.

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О том, что военнослужащих якобы будут премировать и штрафовать за наличие/отсутствие таких нарушений сообщает и “Громадське радіо”, ссылаясь на собственные источники в ВСУ.

“По словам источника, событиями считаются в данном случае самопроизвольное открытие огня без приказа командира и грубые нарушения воинской дисциплины. За каждое такое ​​событие будут снимать проценты. Например, за месяц без происшествий командиру батальона платить 10 000 гривен, одно событие — 7000, два события — 4000. Если командир даст приказ открыть огонь, то его и его старшего начальника полностью лишат премии”, — пишет издание.

Заметим, что в распространенном журналистом документе отмечено, что открытие огня в случаях военной необходимости открытия огня не будет приравниваться к нарушению.

Принципы военной необходимости изложены в “Инструкции о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Украины” от 2017 года. Цитируем:

“Принцип военной необходимости состоит в том, что во-первых, вид и степень силы, которая применяется, должны быть действительно необходимыми для достижения законной военной цели, во-вторых, такое применение не запрещается нормами МГП. Общая признанная цель ведения боевых действий заключается в достижении поражения противника с минимальными затратами времени, жизни и физических ресурсов как со стороны атакующей стороны, так и со стороны атакованной стороны”.

По словам журналиста, приказ “противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора” и является антигосударственным. Он выступил за привлечение к уголовной ответственности министра Андрея Тарана, президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.