В пятницу, 19 марта, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимое с жизнью.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке “Восток”.

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное.

“В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимое с жизнью. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь”, — говорится в сообщении.

Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника. Имя пока не разглашают. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.