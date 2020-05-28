Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
Фонд Duff & Phelps прогнозирует сокращение мирового ВВП минимум на 3%. Менеджеры фонда также ожидают, что последствия пандемии, которая заблокировала экономики во всем мире, продолжат оказывать давление на мировую экономику и в 2021 году.
Пандемия “оказала парализующее воздействие почти на все сектора, при этом очень немногие участники рынка остались невредимыми”, – сказано в отчете.
- Напомним, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8 % в годовом исчислении. Издание Financial Times отмечает, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет, с момента начала экономических реформ в 1979 году.
- Ранее сообщалось, что согласно подсчетам банков Уолл-стрит, в течении следующих двух лет мировая экономика из-за пандемии коронавируса COVID-19 потеряет свыше $5 трлн.