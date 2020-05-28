Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

Фонд Duff & Phelps прогнозирует сокращение мирового ВВП минимум на 3%. Менеджеры фонда также ожидают, что последствия пандемии, которая заблокировала экономики во всем мире, продолжат оказывать давление на мировую экономику и в 2021 году.

Пандемия “оказала парализующее воздействие почти на все сектора, при этом очень немногие участники рынка остались невредимыми”, – сказано в отчете.