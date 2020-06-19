Американская торговая палата в Украине и Европейская Бизнес Ассоциация отреагировали на производство, по которому бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении.

Об этом Владимир Омелян написал в Facebook.

“Инвестиционные няни из НАБУ, ГБР, СБУ под руководством некомпетентного президента добьют Украину!” – отметил Омелян.

Так, Американская торговая палата в Украине заявила, что поддерживает снижение торговых ставов в морских портах.

“В течение многих лет мы активно сотрудничали с Министерством инфраструктуры, Администрацией морских портов Украины и другими органами государственной власти с целью привлечения прямых иностранных инвестиций в эту отрасль. Экономическая привлекательность морских портов и стивидорных компаний в значительной степени зависит от размера ставок портовых сборов”, – говорится в сообщении Американской торговой палаты.

Согласно исследованию независимой аналитической платформы VoxUkraine, при поддержке экспертов Всемирного банка, 50 % скидка портовых сборов генерирует потери на уровне 48,4 млн долларов. В то же время, это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн долларов именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую скидку.

В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что адекватные ставки портовых сборов – чрезвычайно важны для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны и конкурентоспособности украинских портов.

“Сельское хозяйство, сегодня генерирует 17% ВВП Украины, является экспортно-ориентированной отраслью, чрезвычайно зависит от качества инфраструктуры и логистики в стране, которые оставляют желать лучшего”, – говорится в сообщении.

Ставки портовых сборов в Украине не являются конкурентоспособными по сравнению с другими государствами, но два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг – Правительство снизило ставки на 20%.

“Несколько лет назад решение об уменьшении портовых сборов было поддержано бизнесом. В то же время, ситуация, которая складывается с этим вопросом выглядит странно. Ведь мы как страна направляемся к качественным и конструктивным реформам, которые создают выгодные условия для ведения бизнеса, работы, привлечения инвестиций. Однако, если привлекать к ответственности реализоторов этих изменений, наказывать за решения и инициативность, возникает вопрос – готовы ли будут другие брать ответственность и инициировать качественные изменения, чтобы проводить реальные реформы в стране”, – отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подробно рассказал, в чем суть подозрения, о котором ему сообщили детективы НАБУ.