Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Кличко отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу, и транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к Кабинету Министров с призывом открыть метро с 25 мая.

При этом Кличко подчеркнул, что метрополитеном нужно будет пользоваться, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

“Хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, подумайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются им только при необходимости. И соблюдают правила. И даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких – вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждом маску не наденет!” – заявил он, обращаясь к киевлянам.

Кличко также призвал жителей столицы по возможности продолжать работать дистанционно.

“Я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, – продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию! Потому что вирус не отступил”, – заявил он.

О необходимости соблюдать все правила безопасности Кличко также напомнил в своем Telegram-канале: