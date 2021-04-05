СМИ Молдовы распространили информацию о якобы причастности посольства Украины к похищению украинского бывшего судьи Николая Чауса в Кишиневе.

В частности, такую информацию опубликовали молдавские издания Ziarul Național, Știri.md, Deschide.md.

Как сообщалось ранее, 3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила группа неизвестных вооруженных мужчин. На это отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Также было опубликовано видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент похищения.

Все упомянутые издания ссылаются на Telegram-канал “Индекс”, приближенный к молдавским социалистам. Они публикуют фото автомобиля Toyota RAV 4, которое, как заявлено, принадлежит посольству Украины. Якобы именно в багажнике этого авто был вывезен похищенный Чаус. СМИ также публикуют фото Чауса, который, как представляется, пострадал от физического насилия.

Ссылаясь на информацию следствия, медиа информируют о причастности к преступлению более 10 человек, среди которых бывший украинский полицейский и спортсмены. Эта группа якобы заранее припарковала авто вблизи населенного пункта Атаки (Отачь) на молдавско-украинской границе, после чего по зеленому коридору проехала в Украину.

В комментарии Ştiri.md пресс-атташе пограничной полиции Раиса Новицки сообщила, что не может подтвердить информацию Telegram-канала.

“Интересное предположение, хотя оно и маловероятное. Вы не можете пересечь границу, когда все вас ищут”, — отметила она.

Ранее #Буквы разбирались, кому нужно похищение Чауса, при чем здесь заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, и почему теперь Украина на пороге грандиозного политического скандала с Молдовой.