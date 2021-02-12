Об этом сообщает пресс-служба МОН.
“Просим рассмотреть возможность организации обучения с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, а также провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д.”, – говорится в письме министерства.
В МОН отметили, что при чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях, основатели учебного заведения могут самостоятельно принимать решения о приостановлении учебы.
- Ранее сообщалось, что сегодня, 12 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия.
- Из-за снегопадов и ухудшения погоды в 10 областях Украины ограничили движение грузовиков.