Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение из-за непростых погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

“Просим рассмотреть возможность организации обучения с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, а также провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения, техники безопасности и т.д.”, – говорится в письме министерства.

В МОН отметили, что при чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях, основатели учебного заведения могут самостоятельно принимать решения о приостановлении учебы.