Авиакомпания "Мотор Сич" продлила отмену внутренних и международных рейсов до 31 мая и 14 июня, соответственно. Это дает право тем, у кого есть билеты на эти даты, вернуть деньги.

Об этом сообщили на сайте компании.

В “Мотор Сич” сообщили, что приняли решение продлить отмену рейсов в связи с ситуацией в стране, вызванной коронавирусом.

Такое решение дает право пассажирам, которые ранее купили билеты на эти даты, вернуть свои деньги.

Для этого необходимо обратиться в контактный центр авиакомпании или туристического агентства, где был приобретен авиабилет.

Можно будет либо вернуть деньги за билет, либо перенести полет на более позднюю дату.

Ранее авиакомпания продлевала отмену рейсов до 24 мая.