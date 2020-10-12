Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Главное, что нам нужно сейчас сделать — остановить распространение болезни. Именно поэтому завтра (13 октября — ред.) на заседании правительства мы будем предлагать более такие жесткие ограничения в нашей стране. Но без каких-либо локдаунов, любых вещей, которые будут останавливать экономику. Потому что мы понимаем, что второй локдаун невозможен”, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, одно из предложений — запретить или ограничить проведение массовых мероприятий.

“О чем идет речь? Мы считаем, что надо полностью 100% запретить любые массовые мероприятия на более 50 человек в “зеленой” зоне, 30 в “желтой”, там 20 в “оранжевой” и полностью в красной. Это если мы говорим об адаптивном карантине”, — пояснил он.

Степанов отметил, что правила проведения массовых мероприятий, которые существуют сейчас, организаторы ивентов не соблюдаются.

“Много примеров таких, и затем мы видим в этом городе, регионе рост числа тех, кто болеет”, — добавил он.