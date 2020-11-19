Министерство охраны здоровья рассчитывает на получение более 1 млн доз вакцины в рамках глобальной программы COVAX первым траншем. Соглашение должны подписать в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Отмечается, что глобальная программа COVAX определила план действий по поставкам будущей вакцины против COVID-19 в Украину. До 27 ноября должна быть подписана техническая потребность для Украины, а до 7 декабря — условия сотрудничества.

“Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз”, — отметил министр здравоохранения Степанов.

По словам главы МОЗ, в первую очередь прививки будут делать работникам здравоохранения.