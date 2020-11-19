Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Отмечается, что глобальная программа COVAX определила план действий по поставкам будущей вакцины против COVID-19 в Украину. До 27 ноября должна быть подписана техническая потребность для Украины, а до 7 декабря — условия сотрудничества.
“Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз”, — отметил министр здравоохранения Степанов.
По словам главы МОЗ, в первую очередь прививки будут делать работникам здравоохранения.
- Как сообщалось, в целом Украина, как планируется, должна получить бесплатные вакцины против COVID-19 объемом, примерно равным 20% от общей численности населения страны, то есть около 8 млн доз.
- Ранее в МОЗ озвучили ориентировочную стоимость вакцины против COVID-19 для Украины.