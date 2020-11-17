Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.
“Что касается вакцинации. Ожидаем, что примерно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, Правительство и Министерство охраны здоровья постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины”, – подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, среди таких компаний – Pfizer и Moderna, “которые уже заявили об успешности своих вакцин”.
Стоит отметить, что вакцины от Pfizer и Moderna – двухразовые (то есть для одного пациента необходимы две дозы вакцины). Таким образом, если Украина получит вакцину, разработанную именно этими компаниями, то 8 млн доз хватит для 4 млн человек.
Ранее заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.
Информация об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины будет получена 19 ноября. Указанный вопрос будет решаться на заседании правления инициативы COVAX (это инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации).
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.
- Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.