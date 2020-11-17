Украина рассчитывает получить около 8 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 во втором квартале (апреле – июне) 2021 года.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

“Что касается вакцинации. Ожидаем, что примерно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, Правительство и Министерство охраны здоровья постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины”, – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, среди таких компаний – Pfizer и Moderna, “которые уже заявили об успешности своих вакцин”.

Стоит отметить, что вакцины от Pfizer и Moderna – двухразовые (то есть для одного пациента необходимы две дозы вакцины). Таким образом, если Украина получит вакцину, разработанную именно этими компаниями, то 8 млн доз хватит для 4 млн человек.

Ранее заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Информация об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины будет получена 19 ноября. Указанный вопрос будет решаться на заседании правления инициативы COVAX (это инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации).