Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, министерство не будет рекомендовать вводить локдаун до конца декабря 2020 года, так как сейчас нет резких скачков инфицирования COVID-19, и медсистема сможет справиться.

“Мы как МОЗ не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID-19… Понимая все остальные проблемы, которые есть в обществе, мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря”, – отметил Степанов.

В то же время он уточнил, что с конца января следующего года и в течение февраля в Украине ожидается “сезонный пик заболеваемости гриппом”, что приведет “к серьезной нагрузке на медицинскую систему”.

“Именно поэтому к указанному периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 и, как следствие, с минимальным количеством людей, который госпитализированы с COVID-19 в наши больницы”, – заявил министр.

“Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы будем предлагать Правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна составлять три недели“, – подчеркнул Степанов.

Он выразил мнение, что такой карантин поможет подготовиться “к сезонному скачку заболеваемости гриппом и разгрузить медсистему”.