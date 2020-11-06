Министерство охраны здоровья Украины в пятницу, 6 ноября, вновь обновило список стран, отнесенных к "красной" и "зеленой" зонам.

Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.

В списке приведена информация о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В “красную” зону вошли 46 государств (это на 4 страны меньше, чем было неделю тому назад).

Так, в “зеленую” зону переместились: Багамские острова, Коста-Рика, Ирландия, Исландия, Бахрейн, Кувейт. В то же время в “красную” зону переместились: Швеция и Литва.

В “красную” зону также вошли: США, Бельгия, Чехия, Швейцария, Словения, Армения, Франция, Черногория, Нидерланды, Грузия, Хорватия, Польша, Австрия, Словакия, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Болгария, Венгрия и другие страны.

В “зеленую” зону также входят: Германия, Республика Молдова, Дания, ОАЭ, Греция, Тунис, Албания, Турция, Египет, Бразилия, Беларусь, Израиль, Норвегия и другие страны.

Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:

• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.