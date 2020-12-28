Соответствующий приказ Министерства опубликован на сайте ведомства.
Согласно требованиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности.
Также вакцина должна быть на момент поставки зарегистрирована в Украине, иметь преквалификацию ВОЗ и / или быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран или централизованной процедуре компетентным органом ЕС.
Кроме того, должен быть сертификат на украинском и английском языках, документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.
Вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания и / или приборами контроля температуры.
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