Соответствующие данные опубликованы на сайте МОЗ.
В списке приведена информация о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Список стран из “красной” зоны сократился до 45, что на одну меньше по сравнению с прошлой неделей.
В “зеленую” зону переместились Аргентина и Ливан.
А в “красную” зону – Сербия.
В “красную” зону также вошли: США, Великобритания, Чехия, Черногория, Швейцария, Австрия, Словения, Бельгия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Португалия, Болгария, Литва, Испания, Нидерланды, Словакия, Швеция и другие страны.
В “зеленую” зону также входят: Германия, Республика Молдова, Греция, Турция, Египет, Дания, Латвия, Албания, ОАЭ, Тунис, Канада, Беларусь, Норвегия, Бразилия, Япония и другие страны.
Согласно постановлению Кабинета Министров, государством с широким распространением коронавируса COVID-19 (страной из “красной” зоны”) является такая страна, в которой наблюдается один из следующих признаков:
• количество новых случаев регистрации COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;
• прирост новых случаев регистрации COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.
При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.