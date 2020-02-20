Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.

Самолет приземлился в 09:37. До этого борт делал круги в небе на стыке Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, после чего изменил курс и направился к Киеву.

В “Борисполе” (терминал F) на взлетно-посадочной полосе самолет встретили люди в костюмах биологической защиты.

К лайнеру уже подвезли трап. Возле самолета стоят автобусы.

Тем временем в МВД Украины обнародовали сообщение, что самолет приземлился в “Борисполе” на дозаправку.

“Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту “Борисполь” на дозаправку. Там он дозаправится горючим и вылетит в международный аэропорт “Харьков”. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет“, – говорится в сообщении.