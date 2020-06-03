МВД запустило приложение для проверки наличия штрафов за нарушение ПДД

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое принимает сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения и позволяет их сразу оплатить.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что приложение “Штрафы ПДД” позволяет оплачивать штрафы и получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также приложение имеет карту размещения камер автоматической фиксации нарушений.

“С помощью приложения “Штрафы ПДД” можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не нужно ждать пока постановление поступит на почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн”, – рассказал заместитель министра МВД Сергей Гончаров.

Кроме того, это приложение пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Сейчас доступна версия для ОС Android, вскоре планируют разработать приложение для iOS.

В МВД также напомнили о предоставлении скидки 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.