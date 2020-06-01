В Киеве и Киевской области заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД. Тем не менее возможен вариант, когда лицо может быть освобождено от административной ответственности.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Водитель может избежать административной ответственности в случае нарушения:

если в течение 20 дней с даты получения постановления, лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угона, хищения);

если лицо, которое фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и подать заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции о признании факта правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности.

Владельцы авто могут узнать о факте фиксации нарушения: