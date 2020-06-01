Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
Водитель может избежать административной ответственности в случае нарушения:
если в течение 20 дней с даты получения постановления, лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угона, хищения);
если лицо, которое фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и подать заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции о признании факта правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности.
Владельцы авто могут узнать о факте фиксации нарушения:
- с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;
- на официальных сайтах МВД или Нацполиции;
- от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;
- от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, вручают постановление при пересечении границы.
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