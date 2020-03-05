17:01 Американский каскадер прошелся по канату над жерлом вулкана
Партнерский материал
16:59 15 национальных федераций объединились для развития украинского спорта
Партнерский материал
16:31 5 интересных фактов о романтической французской комедии «Одной волшебной ночью»
16:27 МВФ выделил $50 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса
15:57 Лучшие стрит-стайл образы на Paris Fashion Week
15:49 Украинка, оставшаяся в Китае из-за собаки: После звонка Зеленского со мной никто не связался
15:42 Стало известно, какую прибыль в 2019 году получил ДТЭК Ахметова
15:15 Сандерс разочарован результатами голосования в «супервторник»
15:14 Из женщин-депутатов украинцы больше всего доверяют Тимошенко
14:53 В метро Киева запустили 4G на первой станции
14:46 Половина украинцев считают, что в стране не хватает партии, представляющей интересы женщин
14:40 Зеленский в Новых Санжарах встретил эвакуированных из Уханя и раздал розовых медведей
14:20 Назван победитель конкурса на поставку давальческого сырья на ОПЗ
14:04 «Слуга» Кабанов обратился в НАПК, ГБР и ГПУ из-за негативных отзывов под научной работой
13:51 Аваков проинспектировал вертолетную группу реагирования для больных коронавирусом
13:45 Супервторник в США: на антирекламу Сандерса потратили $1млн
Партнерский материал
13:41 Микрокредит без отказов можно оформить в Creditik
13:38 Большинство украинцев считают, что женщины достаточно представлены в разных сферах
13:01 Apple разрешил публиковать рекламу в уведомлениях
12:51 В закрытом из-за коронавируса Лувре прошел показ Louis Vuitton
12:05 Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
12:03 В Украине завтра ожидается апрельская погода
11:50 В центре Киева на Майдане появились огромные бетонные подснежники
11:43 Дубилет не против продолжить работать в Кабмине
11:23 Египет меняет визовые правила для туристов
11:17 Экс-глава Минобороны Загороднюк отрицает увольнение за то, что он «человек Богдана»
Эксклюзив
10:58 «Слуги народа» предлагают вернуть Порошенко
10:36 Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

МВФ выделил $50 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса

Международный валютный фонд объявил о выделении 50 миллиардов долларов помощи странам, пострадавшим от коронавируса.

Четверг, 5 марта 2020, 16:27

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Такие меры были приняты после того, как вирус распространился за пределы Китая в более чем 70 стран.

В МВФ заявили, что выделят деньги, чтобы помочь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения сдержать эпидемию.

В то же время в фонде отметили, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более сильного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет самого медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

“Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго это будет продолжаться, пока трудно предсказать”, – отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

  • 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.
Теги: коронавирус, МВФ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!