Об этом сообщил сегодня на срочном брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Случай зафиксирован в Черновицкой области.

“Сегодня в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Случай зафиксирован у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля. 26 февраля этот человек возвращался через румынский аэропорт. Там был проведен температурный скрининг. Температура человека была нормальной. После этого он через государственный пограничный пункт въезда вернулся в Черновицкую область”, – рассказал Ляшко.

Замминистра уточнил, что путешествовала по Италии семья – муж с женой. Заражение пока подтверждено у мужчины.

В Черновицкой области им был дополнительно проведен температурный скрининг, заполнен опросник и вручена “памятка о самоизоляции”, поскольку они путешествовали по стране, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

“Они самоизолировались, и буквально через два дня после этого у человека появились симптомы, свидетельствовавшие о возможной коронавирусной инфекции”, – заявил Ляшко.

Мужчина обратился за консультацией к семейному врачу и “продолжал исполнять рекомендации” до 29 февраля, когда “поздно ночью появились определенные симптомы, нуждавшиеся в дополнительной консультации в инфекционной больнице”.

Его забрала бригада “скорой помощи”, которая была ранее определена управлением здравоохранения для выезда к возможным больным коронавирусом. Мужчина был доставлен в заранее определенное для таких случаев медучреждение.

Во время осмотра у мужчины были взяты образцы для исследования. Их доставили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

“Вчера я вам говорил, что у нас было 4 случая с подозрением (на коронавирус, – ред.). Сегодня это подозрение подтверждено у одного человека”, – подчеркнул Ляшко.