Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не может приватизировать победу во Второй мировой войне, а украинцы не должны дарить подвиги украинских героев.

Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом.

Зеленский отметил, что украинцы, помня все ужасы периода Второй мировой, “не делают смены культа”, и не устраивают “помпезный конкурс танцев на костях”.

“Более 7 миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на различных континентах планеты. Без сомнения, у человеческого подвига нет паспорта, но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный”, – добавил Президент.

Зеленский подчеркнул, что “сегодня никто не может приватизировать победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги украинских героев”.

“75 лет назад мы одержали победу над нацизмом, понадобилось еще 46 лет, дабы мы получили независимую Украину. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем”, – заявил Зеленский.

Глава государства также вспомнил имена украинцев, которые вошли в историю, как герои Второй мировой войны.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2010 года заявил, что победа во Второй мировой войне могла быть получена и без участия Украины. На эту реплику ему отвечали уже два украинских президента – Виктор Ющенко и Петр Порошенко.