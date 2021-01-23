Covid-19 Украина

обновлено 24.01.2021 в 00:01

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24 января

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16:16 «Мы не уверены, что это конец»: 1+1 снял страйки с «Geek Journal»
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«Мы не уверены, что это конец»: 1+1 снял страйки с «Geek Journal»

1+1 media отменил все жалобы о нарушении авторских прав на украиноязычном YouTube-канале кинообозрений "Geek Journal" после волны возмущений пользователей соцсетей. YouTube должен был окончательно заблокировать канал уже 28 января.

Суббота, 23 января 2021, 16:16

Об этом сообщают #Буквы.

“Вы сделали невозможное! 1+1 сняли все 4 страйка  с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее … Однако неистовый резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон каждому”, – сообщили в” Geek Journal “.

Соучредитель канала и ведущий Алексей Коваленко, он же Тайлер Андерсон, в видеообращении заявил, что 1+1 под давлением общественности решил отозвать свои жалобы. Однако команда не уверена, что это конец конфликта.

Между ним и представителями “плюсов” состоялся разговор. Сторона 1+1 заявила, что готова отозвать свои жалобы, если “Geek Journal” публично признает свою ошибку. После этого Коваленко попросил время для размышлений.

Неожиданно утром 23 января жалобы начали исчезать. Сейчас на канале нет ни одного страйка.

“Я не понимаю, что происходит. Я пока не очень рад, стараюсь держать спокойствие, ведь это пахнет затишьем перед бурей. Но даже если так, то мы с вами … Даже не мы, а вы их сломали. У нас есть победа “, – сказал Андерсон.

Он отметил, что это была скрытая цензура от 1+1. Однако решающим стал голос народа. Отдельно он поблагодарил тысячи украинцев, в том числе и сотни  известных людей, которые создали настоящий прецедент.

“Вы дали большой корпорации понять, что негоже трогать контент, который вы любите … Вы отстояли честь всего украинского YouTube”, – добавил Андерсон.

  • Ранее соучредитель и ведущий Youtube-канала “Geek Journal” Алексей Коваленко, более известный под псевдонимом Тайлер Андерсон сообщил, что канал вскоре будет заблокирован из-за правила “трех страйков”. #Буквы разобрались, кто и почему заблокировал популярный канал. Детальнее об этом – по ссылке.
  • Конфликт между 1+1 media и Youtube-каналом “Geek Journal” продолжается. После жалоб медиахолдинга платформа решила окончательно заблокировать украиноязычный канал о фильмах и сериалах. Однако после общественной реакции стороны договорились о встрече.
Теги: 1+1, Geek Journal, видео, страйки

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