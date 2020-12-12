Covid-19 Украина

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«Мы не закончили»: Трамп настаивает на непризнании результатов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп не оставляет надежд через суд признать результаты президентских выборов сфальсифицированными.

Суббота, 12 декабря 2020, 16:12

Об этом заявил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью Newsmax TV.

Так, Джулиани пообщался с журналистами после того, как Верховный суд США отклонил иск, направленный генпрокурором штата Техас и поддержан его коллегами из 17 других штатов, с просьбой признать недействительными результаты президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

“Дело не было отклонено по сути, дело было отклонено без рассмотрения … Сейчас дело следует передать в окружной суд по инициативе президента, некоторых избирателей, ссылаясь на те же факты, где ее примут к рассмотрению и, следовательно, начнут слушания”, – заявил Джулиани.

При этом адвокат Трампа подчеркнул, что они не собираются заканчивать борьбу.

“Поверьте, мы не закончили”, – добавил Джулиани.

  • 12 декабря Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов. Отмечается, что решение суда отклонить жалобу, изданный без каких-либо публичных возражений, является самым убедительным свидетельством того, что у Дональда Трампа нет шансов на отмену результатов выборов в суде.
  • Ранее представители 17 штатов, где правят республиканцы, направили в Верховный суд США обращение в поддержку иска, который подал генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон с требованием пересмотреть результаты президентских выборов.
Теги: Байден, выборы, Джулиани, Дональд Трамп

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