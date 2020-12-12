«Мы не закончили»: Трамп настаивает на непризнании результатов выборов

Об этом заявил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью Newsmax TV.

Так, Джулиани пообщался с журналистами после того, как Верховный суд США отклонил иск, направленный генпрокурором штата Техас и поддержан его коллегами из 17 других штатов, с просьбой признать недействительными результаты президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

“Дело не было отклонено по сути, дело было отклонено без рассмотрения … Сейчас дело следует передать в окружной суд по инициативе президента, некоторых избирателей, ссылаясь на те же факты, где ее примут к рассмотрению и, следовательно, начнут слушания”, – заявил Джулиани.

При этом адвокат Трампа подчеркнул, что они не собираются заканчивать борьбу.

“Поверьте, мы не закончили”, – добавил Джулиани.

12 декабря Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов. Отмечается, что решение суда отклонить жалобу, изданный без каких-либо публичных возражений, является самым убедительным свидетельством того, что у Дональда Трампа нет шансов на отмену результатов выборов в суде.