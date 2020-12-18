«Мы потерпели неудачу»: король Швеции признал провальной стратегию борьбы с COVID-19 в стране

Об этом сообщает The Guardian.
“Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас большое количество умерших и это ужасно. Это то, от чего мы все страдаем”, – сказал шведский король.
От коронавируса умерли более 7800 человек. Король расстроен, ведь большинство родных не смогли попрощаться с умершими.
“Народ Швеции очень страдал в тяжелых условиях. Можно подумать обо всех членах семьи, которые не смогли попрощаться со своими умершими членами семьи. Я думаю, что это тяжелый и травматический опыт – не иметь возможности теплого прощания”, – отметил монарх.
Сначала комментарии воспринимались как критика противоречивой стратегии Швеции против блокирования коронавируса. Однако позже королевский суд заявил, что король имел в виду “всю Швецию и все общество”.
Редкое королевское вмешательство произошло после того, как два больших шведские региона Стокгольм и Сконе объявили, что были вынуждены отложить не срочные операции, поскольку сектор здравоохранения страны перегружен.
“Мы будем оказывать неотложную помощь, мы будем сдерживать COVID-19. Но это будет происходить путем откладывания других медицинских услуг. Более 25% тестов на коронавирус были положительными”, – сказал региональный директор здравоохранения Сконе Альф Йонссон.
Региональный директор здравоохранения Стокгольма заявил, что вся неотложная помощь будет отложена как минимум до 31 января.
“Сейчас мой долг – сделать все, что в моих силах, чтобы помочь персоналу и пациентам”, – сказал Бьорн Эрикссон.
Опрос Ipsos в четверг показал общественную поддержку Андерса Тегнелла, главного эпидемиолога и автора стратегии борьбы с коронавирусом, на уровне 59%, а доверие к государственному агентствв здравоохранения снизилось с 68% до 52%. Доверие к власти в целом упало до рекордно низкого уровня – 34%.
Тегнелл заявил, что слишком рано говорить, провалилась ли стратегия Швеции. “Практически каждая страна борется с этим”, – сказал он.
Эпидемиолог добавил, что он был удивлен масштабами второй волны, и признал, что ситуация “приближается к переломному моменту” в некоторых сферах.
Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Швеции, которая избежала серьезных локдаунов в пользу в основном добровольных мер, в среду достигла 7802, за последнюю неделю – более 500, а с начала ноября превысило 1800.
Количество инфицированных на миллион жителей равно 766,2, что примерно в 10 раз превышает показатели соседних Норвегии и Финляндии и почти в пять раз превышает показатели в Дании. Однако заболеваемость ниже, чем в некоторых европейских странах, которые ввели локдаун, в частности Франции, Италии, Испании и Великобритании.
До сих пор подход страны опирался главным образом на ответственность граждан. Люди должны были самостоятельно контролировать соблюдение правил гигиены и дистанции, поскольку магазины, бары и рестораны остаются открытыми в течение пандемии, а масочный режим был рекомендован только в больницах.
Однако, когда ударила вторая волна, государственное агентство здравоохранения и правительство ввели жесткие правила, запретив продажу алкоголя после 22:00, сократив публичные собрания с 50 до восьми человек и отправив школьников на дистанционное обучение.
Также людям рекомендовали избегать общественного транспорта и переполненных магазинов, ограничивать социальное взаимодействие с одинокими домохозяйствами, не ходить в тренажерный зал, библиотеку, торговые центры или другие общественные места.
- В четверг, 17 декабря, правительство Швеции продолжило ограничения на въезд в страну для граждан не из стран Европейского Союза, включая Украину. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.
- Власти Швеции заблокировали доступ к сетям 5G для местных компаний, использующих оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei и ZTE.