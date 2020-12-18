Covid-19 Украина

обновлено 18.12.2020 в 13:02

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«Мы потерпели неудачу»: король Швеции признал провальной стратегию борьбы с COVID-19 в стране

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что страна потерпела неудачу в борьбе с COVID-19. Он отметил, что больницы Стокгольма предупреждали о критичности ситуации, а опросы показали, что доверие общественности к власти упало до исторического минимума.

Пятница, 18 декабря 2020, 13:50

Об этом сообщает The Guardian.

“Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас большое количество умерших и это ужасно. Это то, от чего мы все страдаем”, – сказал шведский король.

От коронавируса умерли более 7800 человек. Король расстроен, ведь большинство родных не смогли попрощаться с умершими.

“Народ Швеции очень страдал в тяжелых условиях. Можно подумать обо всех членах семьи, которые не смогли попрощаться со своими умершими членами семьи. Я думаю, что это тяжелый и травматический опыт – не иметь возможности теплого прощания”, – отметил монарх.

Сначала комментарии воспринимались как критика противоречивой стратегии Швеции против блокирования коронавируса. Однако позже королевский суд заявил, что король имел в виду “всю Швецию и все общество”.

Редкое королевское вмешательство произошло после того, как два больших шведские региона Стокгольм и Сконе объявили, что были вынуждены отложить не срочные операции, поскольку сектор здравоохранения страны перегружен.

“Мы будем оказывать неотложную помощь, мы будем сдерживать COVID-19. Но это будет происходить путем откладывания других медицинских услуг. Более 25% тестов на коронавирус были положительными”, – сказал региональный директор здравоохранения Сконе Альф Йонссон.

Региональный директор здравоохранения Стокгольма заявил, что вся неотложная помощь будет отложена как минимум до 31 января.

“Сейчас мой долг – сделать все, что в моих силах, чтобы помочь персоналу и пациентам”, – сказал Бьорн Эрикссон.

Опрос Ipsos в четверг показал общественную поддержку Андерса Тегнелла, главного эпидемиолога и автора стратегии борьбы с коронавирусом, на уровне 59%, а доверие к государственному агентствв здравоохранения снизилось с 68% до 52%. Доверие к власти в целом упало до рекордно низкого уровня – 34%.

Тегнелл заявил, что слишком рано говорить, провалилась ли стратегия Швеции. “Практически каждая страна борется с этим”, – сказал он.

Эпидемиолог добавил, что он был удивлен масштабами второй волны, и признал, что ситуация “приближается к переломному моменту” в некоторых сферах.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Швеции, которая избежала серьезных локдаунов в пользу в основном добровольных мер, в среду достигла 7802, за последнюю неделю – более 500, а с начала ноября превысило 1800.

Количество инфицированных на миллион жителей равно 766,2, что примерно в 10 раз превышает показатели соседних Норвегии и Финляндии и почти в пять раз превышает показатели в Дании. Однако заболеваемость ниже, чем в некоторых европейских странах, которые ввели локдаун, в частности Франции, Италии, Испании и Великобритании.

До сих пор подход страны опирался главным образом на ответственность граждан. Люди должны были самостоятельно контролировать соблюдение правил гигиены и дистанции, поскольку магазины, бары и рестораны остаются открытыми в течение пандемии, а масочный режим был рекомендован только в больницах.

Однако, когда ударила вторая волна, государственное агентство здравоохранения и правительство ввели жесткие правила, запретив продажу алкоголя после 22:00, сократив публичные собрания с 50 до восьми человек и отправив школьников на дистанционное обучение.

Также людям рекомендовали избегать общественного транспорта и переполненных магазинов, ограничивать социальное взаимодействие с одинокими домохозяйствами, не ходить в тренажерный зал, библиотеку, торговые центры или другие общественные места.

  • В четверг, 17 декабря, правительство Швеции продолжило ограничения на въезд в страну для граждан не из стран Европейского Союза, включая Украину. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.
  • Власти Швеции заблокировали доступ к сетям 5G для местных компаний, использующих оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei и ZTE.
Теги: ЄС, Коронавирус, Швеція

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