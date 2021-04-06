Об этом в комментарии #Буквам сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
“Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул”, – рассказал Николенко.
По его словам, консул провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая, в рамках которой обсудил детали задержания украинок.
“Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией“, – добавил представитель МИД.
Николенко отметил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемы. Все они обеспечены едой и необходимым медицинским наблюдением. По его словам, украинское консульство в Дубае поддерживает связь с родными и держит это дело на контроле.
На выходных в Сети всплыли фото и видео, на которых можно увидеть более 10 обнаженных женщин, позирующих на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Процесс съемок запечатлел человек, находившийся в соседнем небоскребе.
Впоследствии полиция Дубая заявила о появлении в Сети “неприличного” видео и проинформировала об аресте людей, на нем изображенных.
- В январе на автозаправочной станции в Братиславе (Словакия) произошел неоднозначный инцидент. Женщина задержала грабителя АЗС до приезда полиции с помощью орального секса.