В Дубае, ОАЭ, полиция арестовала группу людей из-за появления в "непристойном видео, опубликованном в Интернете". В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) уточнили, что среди задержанных 12 украинок.

Об этом в комментарии #Буквам сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

“Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул”, – рассказал Николенко.

По его словам, консул провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая, в рамках которой обсудил детали задержания украинок.

“Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией“, – добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемы. Все они обеспечены едой и необходимым медицинским наблюдением. По его словам, украинское консульство в Дубае поддерживает связь с родными и держит это дело на контроле.

На выходных в Сети всплыли фото и видео, на которых можно увидеть более 10 обнаженных женщин, позирующих на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Процесс съемок запечатлел человек, находившийся в соседнем небоскребе.

Впоследствии полиция Дубая заявила о появлении в Сети “неприличного” видео и проинформировала об аресте людей, на нем изображенных.