Об этом говорится в заявлении МИД в Twitter.

“МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнует родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха началось в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.