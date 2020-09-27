Об этом говорится в заявлении МИД в Twitter.
“МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнует родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха началось в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.